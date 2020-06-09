Преимущества инвестиций в ОВГЗ: ставки, валюта, гарантирование (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на популярность инструмента, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) все еще намного уступают по объемам депозитам.
Об этом рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU на вебинаре “FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.
“Информированность о продукте пока тоже не является высокой. В восприятии обычного человека это инструмент для инвестирования богатых и знаменитых политиков и депутатов. Ведь большинство населения узнало об ОВГЗ из деклараций чиновников, которые они опубликовали. Но бояться ОВГЗ не нужно”, – рассказал эксперт.
Читайте также: Банки начали избавляться от ОВГЗ
ОВГЗ – это заем государству в лице Министерства финансов Украины. И сейчас сумма всех облигаций займа государству в обращении – примерно 800 млрд гривен. Большинство из этих средств принадлежат НБУ и государственным банкам, еще 100 млрд гривен — это вклады иностранцев. Физические лица инвестировали в этот инструмент примерно 9 млрд гривен.
Гарантирование вклада. Если говорить о гарантировании депозитов, то государство гарантирует до 200 тысяч гривен в случае, если банк станет банкротом. В случае ОВГЗ все проще – государство имеет обязательство вернуть эти средства, причем в полном объеме инвестиций.
Валюта. Многие ошибочно считают, что ОВГЗ должны быть обязательно в национальной валюте, но это не так. На самом деле большинство инвестирует в валютные займы государству.
Ставки. Сейчас в гривне, по словам эксперта, действуют ставки около 10%, в зависимости от срока. В долларах ставка на уровне 2-3%. Такие инвестиции в евро не слишком популярны из-за более низкой ставки, даже по сравнению с долларом.
Самое главное, что отличает ОВГЗ от депозитов — налогообложение.
“Банковские вклады облагаются налогом на доходы физлиц (18%) и военным сбором (1,5%). Для ОВГЗ в июне отменили эти налоги. То есть такие инвестиции не облагаются налогом”, – подытожил эксперт.
Риски инвестирования в ОВГЗ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 2985 8
Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"Вчера, 11:30 - 1079 4
В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕСВчера, 10:05 - 793 4
Когда в Украине введут нулевое декларированиеВчера, 19:00 - 1064 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2492 3
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколькоВчера, 09:00 - 69446 2
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазиновВчера, 13:23 - 9972
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5527 3
Новшества для плательщиков единого налога третьей группыВчера, 11:02 - 3546
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 2985 8
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1113 3
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2208 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2677
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2051 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4949 7