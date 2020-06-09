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Преимущества инвестиций в ОВГЗ: ставки, валюта, гарантирование (видео)

Преимущества инвестиций в ОВГЗ: ставки, валюта, гарантирование (видео)

Несмотря на популярность инструмента, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) все еще намного уступают по объемам депозитам.

Об этом рассказал Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU на вебинаре “FinUpdate 7: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.

“Информированность о продукте пока тоже не является высокой. В восприятии обычного человека это инструмент для инвестирования богатых и знаменитых политиков и депутатов. Ведь большинство населения узнало об ОВГЗ из деклараций чиновников, которые они опубликовали. Но бояться ОВГЗ не нужно”, – рассказал эксперт.

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ОВГЗ – это заем государству в лице Министерства финансов Украины. И сейчас сумма всех облигаций займа государству в обращении – примерно 800 млрд гривен. Большинство из этих средств принадлежат НБУ и государственным банкам, еще 100 млрд гривен — это вклады иностранцев. Физические лица инвестировали в этот инструмент примерно 9 млрд гривен.

Гарантирование вклада. Если говорить о гарантировании депозитов, то государство гарантирует до 200 тысяч гривен в случае, если банк станет банкротом. В случае ОВГЗ все проще – государство имеет обязательство вернуть эти средства, причем в полном объеме инвестиций.

Валюта. Многие ошибочно считают, что ОВГЗ должны быть обязательно в национальной валюте, но это не так. На самом деле большинство инвестирует в валютные займы государству.

Ставки. Сейчас в гривне, по словам эксперта, действуют ставки около 10%, в зависимости от срока. В долларах ставка на уровне 2-3%. Такие инвестиции в евро не слишком популярны из-за более низкой ставки, даже по сравнению с долларом.

Самое главное, что отличает ОВГЗ от депозитов — налогообложение.

“Банковские вклады облагаются налогом на доходы физлиц (18%) и военным сбором (1,5%). Для ОВГЗ в июне отменили эти налоги. То есть такие инвестиции не облагаются налогом”, – подытожил эксперт.

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Риски инвестирования в ОВГЗ:

  • возможность “не угадать” с валютой;
  • государство может прекратить существование, что, по словам эксперта, является “сценарием армагедона”.

По материалам Finance.UA
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