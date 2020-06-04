В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько выплатили медикам за апрель

Украинские больницы получили от Национальной службы здоровья (НСЗУ) 1,16 млрд грн за оказание помощи пациентам с COVID-19 в апреле.

Об этом сообщили в пресс-службе НСЗУ.

Выплаты получили:

все 25 центров экстренной медицинской помощи;

236 заведений, оказывающих стационарную помощь;

739 заведений, в которых работают мобильные бригады;

98 учреждений, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID -19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

“На этой неделе НСЗУ начнет осуществлять оплаты медучреждениям за оказанные ими услуги пациентам с COVID-19 в мае”, – рассказали в пресс-службе.

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