В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько выплатили медикам за апрель

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Украинские больницы получили от Национальной службы здоровья (НСЗУ) 1,16 млрд грн за оказание помощи пациентам с COVID-19 в апреле.
Об этом сообщили в пресс-службе НСЗУ.
Выплаты получили:
“На этой неделе НСЗУ начнет осуществлять оплаты медучреждениям за оказанные ими услуги пациентам с COVID-19 в мае”, – рассказали в пресс-службе.
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