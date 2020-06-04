В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут совершать заграничные поездки

В Минздраве пока не знают, когда украинцы смогут совершать заграничные поездки. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Для возобновления авиасообщения и возможности поехать в качестве туриста в ту или иную страну нужно соответствующее решение этой страны.

“Я хотел бы подчеркнуть, что повышение заболеваемости мы наблюдаем не только в Украине, но и в других странах – и в Германии, и в других европейских странах. Поэтому о планировании мы сможем говорить после решения тех или иных стран”, – сказал министр.

Условия въезда в Украину иностранцев:

Возобновление международного сообщения, которое запланировано с 15 июня.

Рассматривается введение двух зон: “красной зоны” и “зеленой зоны” для стран, с которыми у нас будет возобновлено сообщение.

Красная зона – страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине, зеленая – страны, где она лучше.

Прибывающим из зеленой зоны не предусматривается обсервация или самоизоляция. По прибытии из красной зоны соответствующее требование будет обязательно к выполнению.

Минздрав также решает вопрос по тестированию прибывающих на коронавирус и предлагает обязать иностранцев иметь страховой полис.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что среди первых стран, с которыми Украина может возобновить сообщение: Египет, Турция и Грузия. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Справка Finance.ua:

Первая страна, с которой Украина возобновит авиасообщение. Украина и Грузия согласовали возобновление авиасообщения с 1 июля.

Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение.

Ранее в Кабмине сообщили, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение. Решение о возобновлении авиасообщения принимает исключительно правительство.

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