В Минздраве сообщили, когда украинцы смогут совершать заграничные поездки

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В Минздраве пока не знают, когда украинцы смогут совершать заграничные поездки. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Для возобновления авиасообщения и возможности поехать в качестве туриста в ту или иную страну нужно соответствующее решение этой страны.
“Я хотел бы подчеркнуть, что повышение заболеваемости мы наблюдаем не только в Украине, но и в других странах – и в Германии, и в других европейских странах. Поэтому о планировании мы сможем говорить после решения тех или иных стран”, – сказал министр.
Условия въезда в Украину иностранцев:
Минздрав также решает вопрос по тестированию прибывающих на коронавирус и предлагает обязать иностранцев иметь страховой полис.
Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что среди первых стран, с которыми Украина может возобновить сообщение: Египет, Турция и Грузия. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.
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