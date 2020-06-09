Три года безвиза: сколько украинцы совершили поездок в ЕС

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За три года действия безвизового режима с Евросоюзом граждане Украины осуществили почти 49 миллионов поездок в страны ЕС.
Об этом сообщает Госпогранслужба по случаю третьей годовщины введения безвиза.
Три года назад граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность на безвизовые поездки в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.
Что необходимо для безвизового путешествия. Паспорт, медицинскую страховку, обратные билеты и при необходимости подтвердить место проживания в европейской стране и наличие определенной суммы средств.
“С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 года по апрель 2020 года) украинцы в целом совершили почти 49 миллионов поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и не по биометрическим документам. Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше – граница со Словакией”, – сообщают в Госпогранслужбе.
Как отмечается, пассажиропоток в страны ЕС растет ежегодно.
“В частности, в 2018 году количество поездок было на уровне 17,5 млн, а в прошлом году оно составляло 18,65 млн”, – поясняют в ведомстве.
Кроме того, в 2019-2020 годах перечень популярных для посещения стран ЕС украинцы значительно расширили. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как: Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то дальше этот список пополнился еще и Австрией, Грецией, Испанией, Италией и Чехией.
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