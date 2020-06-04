Динамика цен потребительского рынка столицы в январе-апреле 2020 г. определялась увеличением ценовых показателей на 2,9% (апрель 2020 г. к декабрю 2019 г.).

Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.

Продукты, одежда. Повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки зарегистрировано почти по всем товарным группам. Больше всего подорожали: фрукты – на 28,0%, овощи – на 16,1%, макаронные изделия -

на 6,3%, сахар – на 6,2%, масло подсолнечное – на 2,5%, рыба и продукты из рыбы – на 2,4%, хлеб – на 1,5%, сыр и творог – на 0,7%. В то же время подешевели: яйца – на 20,7%, масло – на 1,9%, мясо и мясопродукты – на 0,4%, молоко – на 0,1%.

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Цены на алкогольные напитки, табачные изделия выросли на 3,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 6,7% и алкогольных напитков – на 0,8%. Одежда и обувь подорожали на 4,8%, в частности, одежда – на 6,0%, обувь – на 2,4%.

Тарифы. В то же время наблюдалось снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,1%, что в основном обусловлено снижением стоимости природного газа на 29,0%.

На 1,0% увеличились цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья. Рост цен в сфере здравоохранения на 5,0% обусловлен подорожанием фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 6,2%, амбулаторных услуг – на 1,2%.

Транспорт. Повышение цен на транспорт на 0,4% в основном вызвано подорожанием автомобилей на 12,7%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте – на 7,8%.

В сфере связи цены выросли на 2,5% за счет увеличения стоимости почтовых услуг на 12,5%, телефонных и телефаксовых услуг – на 3,8%.

Отдых. Наблюдение за изменениями цен на услуги отдыха и культуры в целом показало их рост на 2,3% за счет увеличения стоимости услуг отдыха и культуры на 8,3%, газет, книг и канцелярских товаров – на 1,1%.

Образование. Услуги образования подорожали на 1,7% за счет повышения стоимости дошкольного и начального образования на 8,1%, образования, не определяемого по уровням – на 5,3%.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц выросла на 2,6%.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщал, что зарплата в 5-6 тысяч гривен – это не показатель бедности. “По расчетам UNICEF, более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Однако для Украины низкая зарплата в этих расчетах не является бедностью”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум в Украине с 01.01.2020 по 30.06.2020 составляет 2027 грн.

Минимальная заработная плата составляет 4723 грн.

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