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Конфискация авто и штраф 1 млн грн: Украинец пытался незаконно провезти Tesla через границу

Конфискация авто и штраф 1 млн грн: Украинец пытался незаконно провезти Tesla через границу

Почти два года прошло с тех пор, как гражданин Украины пытался провезти автомобиль “TESLA” модель “S” через таможенную границу с фальшивыми документами. И лишь сейчас решение Ужгородского горрайонного суда вступило в законную силу и украинец понесет ответственность: у него конфискуют электронный автомобиль и придется уплатить штраф в размере 100% от стоимости «TESLA» – свыше 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

Предыстория. Гражданин въезжал в страну 12 августа 2018 года через пункт пропуска “Ужгород”. Как основание для перевозки через границу электромобиля он предоставил документы, согласно которым стоимость авто составляла 15 тыс. евро. Однако у таможенников возникли сомнения относительно правдивости документов. Они обратились к таможенным органам Словакии и установили, что согласно договору купли-продажи, представленному украинцем словацкому таможенному органу, стоимость авто составляет 32 300 евро (1 015 196,69 грн).

“Таким образом, житель Черновицкой области переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, реальной стоимости “TESLA” модель “S”. Такие действия имели признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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