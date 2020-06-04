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Fiat официально презентовал электрокар с запасом хода более 300 км (фото)

Fiat официально презентовал электрокар с запасом хода более 300 км (фото)

Компания Fiat официально представила электрический хэтчбек модели 500.

Отмечается, что Fiat 500 был построен на полностью электрической платформе, которая от прошлой модификации отличается дизайном кузова и до неузнаваемости видоизмененным интерьером.

Отдача этой модели доходит до 120 лошадиных сил. Двигатель сочетается с батареей на 42 киловатта в час. Это дает возможность ему преодолевать расстояние в 320 километров на одном заряде, тогда как максимальная скорость движения доходит до 150 км/час.


Фото: Fiat


Фото: Fiat

Пока представлена только модификация под названием la Prima. Изюминкой версии является роскошная панорамная крыша. Кроме этого, авто получило диодную светотехнику, а также диски на 17 дюймов. В салоне преобладают хромированные элементы декора, а кресла получили обивку из экокожи.


Фото: Fiat

По материалам ТСН
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