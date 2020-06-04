Fiat официально презентовал электрокар с запасом хода более 300 км (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Fiat официально представила электрический хэтчбек модели 500.
Отмечается, что Fiat 500 был построен на полностью электрической платформе, которая от прошлой модификации отличается дизайном кузова и до неузнаваемости видоизмененным интерьером.
Отдача этой модели доходит до 120 лошадиных сил. Двигатель сочетается с батареей на 42 киловатта в час. Это дает возможность ему преодолевать расстояние в 320 километров на одном заряде, тогда как максимальная скорость движения доходит до 150 км/час.
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Пока представлена только модификация под названием la Prima. Изюминкой версии является роскошная панорамная крыша. Кроме этого, авто получило диодную светотехнику, а также диски на 17 дюймов. В салоне преобладают хромированные элементы декора, а кресла получили обивку из экокожи.
Фото: Fiat
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого траншаВчера, 16:34 - 837 8
Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционыВчера, 16:43 - 849 4
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривныВчера, 14:04 - 2379 4
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиковВчера, 14:12 - 961 3
$1 тыс., $10 тыс., $50 тыс...: FinUpdate подскажет, куда инвестировать в 2020 годуВчера, 14:30 - 1436 3
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривныВчера, 14:04 - 2379 4
Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезонеВчера, 11:01 - 2037 1
МВФ утвердил программу для Украины: $5 млрд на полтора годаВчера, 09:43 - 2022 2
Банки снизили ставки по депозитамВчера, 15:04 - 1972
"Укравтодор" внедряет новую навигацию на дорогахВчера, 13:00 - 1712
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаПозавчера, 16:10 - 679 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1956 12
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2411
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1883 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4644 7