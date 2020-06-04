Samsung и Corning создают защитное стекло для гибких смартфонов

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Одной из особенностей сгибаемой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip стало использование защитного стекла Ultra Thin Glass (UTG), призванного увеличить «живучесть» гаджета.
По данным инсайдеров, новые смартфоны вендора с гибкими экранами будут оснащаться более продвинутым типом покрытия: в сети появилась первая информация о сотрудничестве южнокорейской компании с американской Corning — производителем знаменитого стекла Gorilla Glass.
По данным корейских источников, в рамках партнёрства с Corning Incorporated компания Samsung разрабатывает собственную версию UTG. Ранее специалисты Corning отмечали, что одна из самых больших проблем при его производстве — зависимость от инженерных решений, принимаемых при создании сгибаемых смартфонов. Благодаря совместной работе, которая ускорит этот процесс, тонкое и прочное стекло нового типа предположительно появится на рынке уже к концу текущего года.
UTG представляет собой стекло толщиной 30 мкм. Благодаря специальной технологии изготовления оно сохраняет гибкость и долговечность гораздо дольше пластиковых решений. С учётом сотрудничества двух передовых производителей, аналитическая компания UBI Research прогнозирует рост объёма рынка оснащённых UTG гаджетов до $660 миллионов к 2023 году.
Презентация сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Fold 2 ожидается 5 августа в ходе онлайн-мероприятия Unpacked 2020.
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