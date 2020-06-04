Киберполиция разоблачила незаконную перерегистрацию имущества госрегистратором на Закарпатье

Киберполиция разоблачила в Закарпатской области государственного регистратора, который лишил владельцев имущества стоимостью 10 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

«Используя служебное положение, чиновник перерегистрировал недвижимое имущество юридических лиц, чем лишил потерпевших права собственности… Мужчине уже сообщено о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет», – отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней), ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.