Украина вошла в нынешний кризис более подготовленной, чем в 2008 году, - Dragon Capital

Украина вошла в нынешний кризис гораздо более подготовленной, чем в 2008-2009 годах. Если тогда экономический спад достиг 15%, то сейчас прогноз составляет лишь -7%.

Об этом заявила главный экономист Dragon Capital Елена Билан в ходе конференции “M&A в Украине: в вихре перемен”.

“Безусловно, нужно признать, что за последние годы проводилась очень правильная экономическая политика, реформы имели положительный эффект. Сравните цифры. В 2009 году наша экономика упала на 15%, а мировая экономика не падала вообще. Сейчас мировая экономика упадет на 5%, мы же (по прогнозу. – Ред.) упадем только на 7%, вдвое будет слабее падение (чем в 2009-ом. – Ред.)”, – отметила представитель Dragon Capital.

В то же время, по словам Билан, прогнозы имеют тенденцию к ухудшению.

“Кризис, в котором мир находится сегодня, для глобальной экономики очень жесткий. Чем дальше мы двигаемся к середине года, тем хуже становятся прогнозы. Еще в апреле МВФ прогнозировал падение мировой экономики на 3%. А согласно последним прогнозам Всемирного банка, это уже – 5,2%”, – подчеркнула эксперт.

Актуальный прогноз для Украины на текущий момент дает падение чуть больше 7%. В то же время, подчеркнула Билан, впервые Украина вошла в кризис подготовленной.

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“Впервые за все кризисы, которых в Украине было несколько, мы можем предложить экономике поддержку со стороны бюджета. Так называемый фискальный стимул. Он маленький относительно развитых экономик, исчисляется около 3-3,5% от ВВП, но, тем не менее, Украина смогла это сделать, смогла смягчить негативное влияние коронакризиса на экономику. Это произошло потому, что последние несколько лет Украина придерживалась дефицита бюджета в размере 2% от ВВП. Поэтому у нас теперь была возможность в бюджете, чтобы увеличить его до 7%” , – отметила эксперт.

Она особо подчеркнула правильность курса, который избрало нынешнее руководство страны, в частности, отказ от политики дефолта.

“Что важно. Если бы сейчас Украина не выбрала правильный путь, в частности, продолжать сотрудничество с МВФ, то, конечно, мы бы сейчас говорили о гораздо более серьезном экономическом кризисе в Украине”, – отметила главный экономист Dragon Capital.