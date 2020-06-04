Украина вошла в нынешний кризис более подготовленной, чем в 2008 году, - Dragon Capital

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина вошла в нынешний кризис гораздо более подготовленной, чем в 2008-2009 годах. Если тогда экономический спад достиг 15%, то сейчас прогноз составляет лишь -7%.
Об этом заявила главный экономист Dragon Capital Елена Билан в ходе конференции “M&A в Украине: в вихре перемен”.
“Безусловно, нужно признать, что за последние годы проводилась очень правильная экономическая политика, реформы имели положительный эффект. Сравните цифры. В 2009 году наша экономика упала на 15%, а мировая экономика не падала вообще. Сейчас мировая экономика упадет на 5%, мы же (по прогнозу. – Ред.) упадем только на 7%, вдвое будет слабее падение (чем в 2009-ом. – Ред.)”, – отметила представитель Dragon Capital.
В то же время, по словам Билан, прогнозы имеют тенденцию к ухудшению.
“Кризис, в котором мир находится сегодня, для глобальной экономики очень жесткий. Чем дальше мы двигаемся к середине года, тем хуже становятся прогнозы. Еще в апреле МВФ прогнозировал падение мировой экономики на 3%. А согласно последним прогнозам Всемирного банка, это уже – 5,2%”, – подчеркнула эксперт.
Актуальный прогноз для Украины на текущий момент дает падение чуть больше 7%. В то же время, подчеркнула Билан, впервые Украина вошла в кризис подготовленной.
“Впервые за все кризисы, которых в Украине было несколько, мы можем предложить экономике поддержку со стороны бюджета. Так называемый фискальный стимул. Он маленький относительно развитых экономик, исчисляется около 3-3,5% от ВВП, но, тем не менее, Украина смогла это сделать, смогла смягчить негативное влияние коронакризиса на экономику. Это произошло потому, что последние несколько лет Украина придерживалась дефицита бюджета в размере 2% от ВВП. Поэтому у нас теперь была возможность в бюджете, чтобы увеличить его до 7%” , – отметила эксперт.
Она особо подчеркнула правильность курса, который избрало нынешнее руководство страны, в частности, отказ от политики дефолта.
“Что важно. Если бы сейчас Украина не выбрала правильный путь, в частности, продолжать сотрудничество с МВФ, то, конечно, мы бы сейчас говорили о гораздо более серьезном экономическом кризисе в Украине”, – отметила главный экономист Dragon Capital.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша4 ч. назад - 581 6
Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы4 ч. назад - 599 4
ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов7 ч. назад - 342 4
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны7 ч. назад - 1952 3
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков7 ч. назад - 714 3
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны7 ч. назад - 1952 3
МВФ утвердил программу для Украины: $5 млрд на полтора года11 ч. назад - 1923 2
Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезоне10 ч. назад - 1695
Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалютыВчера, 22:10 - 1591 1
В Китае создали долговечный аккумулятор для Tesla16 ч. назад - 1556 1
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаВчера, 16:10 - 643 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1933 11
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2394
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1869 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4630 7