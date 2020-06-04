Кабмин вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года, - Минэкономики

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Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить стратегии правительства.
Об этом говорится в ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ.
“Пунктом 120 плана мероприятий по реализации Программы (Государственная программа стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19. – Ред.) предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий”, – говорится в ответе министерства.
Министерство экономики также отмечает, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат стратегии правительства, о чем уведомлен Минфин как главный орган формирования налоговой политики.
“Предложение по повышению ставок акцизного налога на все виды топлива не согласуется с мерами, предусмотренными программой, и не поддерживается Минэкономики”, – сообщают в письме.
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