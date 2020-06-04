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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,788 млн и 41,236 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (58 и 31), максимальный курс продажи доллара 26,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,67-26,68 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 89 активных заявок по доллару на сумму 72,024 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,7000 – 7 777
26,6800 – 200 000
26,6700 – 111 111
26,6600 – 100 000
26,6500 – 30 000
26,6500 – 12 000
26,6500 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6200 – 5 000
26,6500 – 20 000
26,6600 – 5 000
26,6700 – 15 000
26,6700 – 60 000
26,6700 – 49 000
26,6700 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6970 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6512 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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