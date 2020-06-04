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ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов

ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов предупредил о мошеннических действиях некоторых компаний, которые предлагают за определенную плату свое «содействие» в возврате средств кредиторам неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФГВФЛ отмечают, что компании вводят в заблуждение своих клиентов, среди которых вкладчики 200+ и юридические лица.

“Призываем кредиторов быть осмотрительными и воздержаться от оплаты таких «услуг»”, – говорится в сообщении.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным путем, который определен законом: за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков.

Очередность удовлетворения требований:

  • в четвертую очередь реестра кредиторов включены требования физических лиц и ФЛП, которые не являются связанными лицами банка и средства которых превышают гарантированную сумму 200 000 грн;
  • что касается юрлиц, то их средства возмещаются в седьмую очередь;
  • требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.
  • Гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в национальной, но и в иностранных валютах.
  • Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

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По материалам Finance.UA
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