ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов предупредил о мошеннических действиях некоторых компаний, которые предлагают за определенную плату свое «содействие» в возврате средств кредиторам неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФГВФЛ отмечают, что компании вводят в заблуждение своих клиентов, среди которых вкладчики 200+ и юридические лица.

“Призываем кредиторов быть осмотрительными и воздержаться от оплаты таких «услуг»”, – говорится в сообщении.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным путем, который определен законом: за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков.

Очередность удовлетворения требований:

в четвертую очередь реестра кредиторов включены требования физических лиц и ФЛП , которые не являются связанными лицами банка и средства которых превышают гарантированную сумму 200 000 грн;

что касается юрлиц, то их средства возмещаются в седьмую очередь;

требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.

Гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в национальной, но и в иностранных валютах.

Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.