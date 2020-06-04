ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов

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Фонд гарантирования вкладов предупредил о мошеннических действиях некоторых компаний, которые предлагают за определенную плату свое «содействие» в возврате средств кредиторам неплатежеспособных банков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ФГВФЛ отмечают, что компании вводят в заблуждение своих клиентов, среди которых вкладчики 200+ и юридические лица.
“Призываем кредиторов быть осмотрительными и воздержаться от оплаты таких «услуг»”, – говорится в сообщении.
Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным путем, который определен законом: за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков.
Очередность удовлетворения требований:
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