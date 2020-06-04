Возобновление авиасообщения: для граждан некоторых стран могут отменить обязательную обсервацию

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Министерство здравоохранения рассматривает несколько вариантов прибытия в Украину туристов и граждан после возобновления международного авиасообщения.
Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, для тех, кто прибывает из ряда стран, могут отменить обязательную обсервацию.
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“Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная – страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже, чем в Украине. Зеленая зона – это страна, где ситуация такая же, как в Украине, или лучше”, – заявил Степанов.
Туристы из стран красной зоны 14 дней будут находиться на самоизоляции или на обсервации.
“Люди из зеленой зоны, то есть стран, где ситуация лучше, чем в Украине, они не потребуют пребывания в самоизоляции. Конечно, все это по соблюдению других противоэпидемических мероприятий: термоскрининг и других”, – добавил Степанов.
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