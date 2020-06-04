Во Франции прогнозируют потерю миллиона рабочих мест в 2020 году

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В 2020 году Франция потеряет около миллиона рабочих мест, а пик безработицы придется на середину 2021-го.
Такой прогноз сделал Банк Франции в среду, 10 июня.
Сокращение рабочих мест произойдет из-за последствий пандемии коронавируса во Франции. Пик безработицы достигнет 11,8%.
Кроме того, падение экономики в этом году прогнозируется на уровне до 10%, хотя в третьем квартале ожидается оживление экономической активности, отмечает центробанк.
В 2021 году, тем не менее, произойдет восстановление экономики на 7% с последующим ростом на 4% в 2022-м, но при условии контролируемости эпидемиологической ситуации.
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