В 2019 году Google поставила на рынок рекордное число смартфонов Pixel

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В свете последних новостей о провале Pixel 4, уходе из Google двух ключевых руководителей направления смартфонов и отмененном Pixel 4a XL напрашивается закономерный вывод: со смартфоннным направлением все очень плохо. Тем не менее, все не так плохо, как видится на первый взгляд, в чем позволяет убедиться свежий отчет исследовательской компании IDC.
Согласно подсчетам аналитиков IDC, в 2019 году компания Google продала 7,2 млн смартфонов Pixel. Это на 52% больше, чем в 2018 году, и является лучшим результатом за все время. Более того, Google даже опередила китайский бренд OnePlus по объему поставок за год. При этом обе компании вошли в десятку крупнейших поставщиков смартфонов в мире за год.
Аналитики IDC отдельно отмечают, что смартфоны Google Pixel особенно популярны в США, Западной Европе и Японии.
Абсолютный рекорд продаж по итогам 2019 года может показаться неожиданным на фоне сообщений, что смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 4 по итогам первого полугодия 2019 года продавались хуже, чем Pixel 3 за аналогичный период времени. Тем не менее, как отмечает IDC, в прошлом году Google расширила географию продаж тремя новыми рынками, что в сочетании с более стабильным спросом на протяжении всего года позволило выйти на такой результат.
Google по-прежнему сильно отстает от лидеров рынка, таких как Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и Oppo. В то же время рост поставок более чем на 50% впечатляет. Будет интересно посмотреть на результат смартфонного подразделения Google по итогам этого года с задерживающимся Pixel 4a и следующим поколением Pixel 5, которое, по слухам, обойдется без флагманской платформы.
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