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Эксперты прогнозируют наиболее значительное в истории падение спроса на газ

Эксперты прогнозируют наиболее значительное в истории падение спроса на газ

Международное энергетическое агентство прогнозирует в 2020 году самое большое в истории падение мирового спроса на газ – на 150 миллиардов кубометров, или на 4%.

Об этом говорится в докладе агентства по рынку газа.

“В 2020 году мировой рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса в своей истории… Ожидается рекордное падение спроса на природный газ, пандемия COVID-19 поражает и без того ослабленный рынок”, – говорится в докладе.

Агентство отмечает, что последнее резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году – тогда он упал на 2%. В 2019 году мировое потребление газа выросло на 1,8%, или на 70 миллиардов кубометров.

Сокращение потребления природного газа ожидается в каждом секторе и в каждом регионе, но большая часть снижения придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии, пишет агентство.

При этом МЭА ожидает, что большая часть потерянного в 2020 году спроса возобновится ​​в 2021 году. Особенно активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выигрывают от привлекательных цен на газ.

Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут возобновить большую часть своих потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Положительный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.

По материалам Економічна Правда
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