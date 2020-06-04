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Нацбанк продал серебряных банкнот почти на полмиллиона гривен

Нацбанк продал серебряных банкнот почти на полмиллиона гривен

На электронном аукционе по продаже сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 грн образца 2019 года, который состоялся 4 июня, Нацбанк реализовал всю предлагаемую продукцию – 40 банкнот на общую сумму более 447 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Во время первых торгов продали 20 лотов по одной серебряной банкноте, а в ходе вторых – 10 лотов по две в каждом из них. В аукционе принимали участие юридические и физические лица.

По информации регулятора, продажа состоялась на площадке Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ”.

Напомним, Нацбанк ввел в оборот сувенирную банкноту из серебра 20 мая. Она воспроизводит дизайн купюры номиналом 1000 грн образца прошлого года. Масса в чистоте составляет не менее 124,4 г. Размеры: 133×66×1,35 мм. Тираж – 300 штук. Также на ней помещена голограмма.

По материалам УБР
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