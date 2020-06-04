Нацбанк продал серебряных банкнот почти на полмиллиона гривен

На электронном аукционе по продаже сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 грн образца 2019 года, который состоялся 4 июня, Нацбанк реализовал всю предлагаемую продукцию – 40 банкнот на общую сумму более 447 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Во время первых торгов продали 20 лотов по одной серебряной банкноте, а в ходе вторых – 10 лотов по две в каждом из них. В аукционе принимали участие юридические и физические лица.

По информации регулятора, продажа состоялась на площадке Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ”.

Напомним, Нацбанк ввел в оборот сувенирную банкноту из серебра 20 мая. Она воспроизводит дизайн купюры номиналом 1000 грн образца прошлого года. Масса в чистоте составляет не менее 124,4 г. Размеры: 133×66×1,35 мм. Тираж – 300 штук. Также на ней помещена голограмма.