Суд отказал экс-руководству ПриватБанка в иске по защите деловой репутации

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Верховный Суд отказал бывшему руководству ПриватБанка в иске, который касается защиты деловой репутации.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 27 мая 2020 г. была полностью удовлетворена кассационная жалоба ПриватБанка, отменено решение судов предыдущих инстанций и отказано бывшему председателю правления банка господину А. Дубилету в удовлетворении иска по защите чести, достоинства и деловой репутации”, – говорится в сообщении.
Это первая победа государственного банка в Верховном Суде по делам, касающимся защиты чести, достоинства и деловой репутации. В ПриватБанке напомнили, что бывший руководитель банка с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 г., а именно что «при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений”.
Речь шла о 36 кредитных договорах, заключенных в ходе так называемой “трансформации” корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.
Аналогичный иск подал в Печерский райсуд и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский. Однако, дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
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