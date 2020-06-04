Суд отказал экс-руководству ПриватБанка в иске по защите деловой репутации

Верховный Суд отказал бывшему руководству ПриватБанка в иске, который касается защиты деловой репутации.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 27 мая 2020 г. была полностью удовлетворена кассационная жалоба ПриватБанка, отменено решение судов предыдущих инстанций и отказано бывшему председателю правления банка господину А. Дубилету в удовлетворении иска по защите чести, достоинства и деловой репутации”, – говорится в сообщении.

Это первая победа государственного банка в Верховном Суде по делам, касающимся защиты чести, достоинства и деловой репутации. В ПриватБанке напомнили, что бывший руководитель банка с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 г., а именно что «при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений”.

Речь шла о 36 кредитных договорах, заключенных в ходе так называемой “трансформации” корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Аналогичный иск подал в Печерский райсуд и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский. Однако, дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.