Качество газа в мае 2020 года по областям Украины (инфографика)

Оператор ГТС производит только транспортировку природного газа, заходящего в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.

Об этом сообщает “Оператор ГТС Украины”.

Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в мае 2020 года, составляет 8236 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.



Инфографика: “Оператор ГТС Украины”

Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.

Справка Finance.ua:

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения.

По словам председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволят украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

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