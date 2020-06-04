Качество газа в мае 2020 года по областям Украины (инфографика)

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Оператор ГТС производит только транспортировку природного газа, заходящего в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.
Об этом сообщает “Оператор ГТС Украины”.
Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть ниже, а также в разделе Качество газа на сайте компании.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в мае 2020 года, составляет 8236 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.
Инфографика: “Оператор ГТС Украины”
Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.
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