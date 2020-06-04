Новые правила индивидуальных налоговых консультаций - ГНС

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Отныне индивидуальную налоговую консультацию (ИНК), которую предприниматели заказывали в Государственной налоговой службе (ГНС), могут присылать в электронной форме.
Об этом говорится в письме Главного управления ГНС в Киеве.
Сообщается, что 23 мая вступил в силу закон №466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”, которым были внесены изменения в том числе в гл. 3 “Налоговые консультации”.
Как следует из разъяснения, контролирующие органы предоставляют бесплатно индивидуальные налоговые консультации в бумажной или электронной форме, в то время как ранее можно было только в бумажной. Выбирает налогоплательщик.
Срок предоставления налогоплательщику ИНК составляет 25 календарных дней, но продлить срок для ответа можно будет еще на 15 календарных дней, в то время как раньше – на 10. То есть максимальный срок теперь равен 40 дням.
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