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Новые правила индивидуальных налоговых консультаций - ГНС

Новые правила индивидуальных налоговых консультаций - ГНС

Отныне индивидуальную налоговую консультацию (ИНК), которую предприниматели заказывали в Государственной налоговой службе (ГНС), могут присылать в электронной форме.

Об этом говорится в письме Главного управления ГНС в Киеве.

Сообщается, что 23 мая вступил в силу закон №466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”, которым были внесены изменения в том числе в гл. 3 “Налоговые консультации”.

Как следует из разъяснения, контролирующие органы предоставляют бесплатно индивидуальные налоговые консультации в бумажной или электронной форме, в то время как ранее можно было только в бумажной. Выбирает налогоплательщик.

Срок предоставления налогоплательщику ИНК составляет 25 календарных дней, но продлить срок для ответа можно будет еще на 15 календарных дней, в то время как раньше – на 10. То есть максимальный срок теперь равен 40 дням.

Справка Finance.ua:

  • 23 мая вступили в силу положения Закона № 466-IX, ранее известного налогоплательщикам как законопроект №1210, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ). Среди основных изменений – новшества в перечне плательщиков налога на прибыль.
  • Согласно нововведениям, вносить изменения в график налоговых проверок могут:
  • 1 раз в первом квартале – документальная проверка может начаться не ранее 1 июля текущего года;
  • 1 раз во втором квартале – документальная проверка может начинаться не ранее 1 октября текущего года.
По материалам Finance.UA
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