Новые правила индивидуальных налоговых консультаций - ГНС

Отныне индивидуальную налоговую консультацию (ИНК), которую предприниматели заказывали в Государственной налоговой службе (ГНС), могут присылать в электронной форме.

Об этом говорится в письме Главного управления ГНС в Киеве.

Сообщается, что 23 мая вступил в силу закон №466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”, которым были внесены изменения в том числе в гл. 3 “Налоговые консультации”.

Как следует из разъяснения, контролирующие органы предоставляют бесплатно индивидуальные налоговые консультации в бумажной или электронной форме, в то время как ранее можно было только в бумажной. Выбирает налогоплательщик.

Срок предоставления налогоплательщику ИНК составляет 25 календарных дней, но продлить срок для ответа можно будет еще на 15 календарных дней, в то время как раньше – на 10. То есть максимальный срок теперь равен 40 дням.

Справка Finance.ua:

23 мая вступили в силу положения Закона № 466-IX, ранее известного налогоплательщикам как законопроект №1210, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины ( НКУ ). Среди основных изменений – новшества в перечне плательщиков налога на прибыль.

Согласно нововведениям, вносить изменения в график налоговых проверок могут: