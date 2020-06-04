Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду.

Об этом он сообщил на своей странице FACEBOOK.

За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП и почти тысячу новых предприятий.

Шмыгаль ожидает скорейшего решения Верховной Рады относительно правительственного законопроекту, который запустит программу “Новые деньги” для украинских предпринимателей.

“Правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу «Новые деньги» для украинских предпринимателей. Это также дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем скорейшего решения Верховной Рады. На различные программы кредитования бизнеса мы закладываем примерно 10 млрд грн. Если будем видеть дополнительную потребность, будем увеличивать соответствующие программы”, – подчеркнул премьер-министр.

Finance.ua ранее сообщал, что “спящие” ФЛП получили налоговую амнистию. Власти отреагировали на протесты тысяч украинских предпринимателей. “Спящим” физлицам-предпринимателям разрешили не платить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ), которыми их массово забросали с начала года в рамках плана по пополнению госбюджета.

Некоторым ФЛП разрешили вовсе не оплачивать даже недоимки. Но налоговая амнистия действует в течение ограниченного периода и воспользоваться ею можно только при определенных условиях.

Как закрыть ФЛП в 2020 году?