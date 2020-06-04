Ломбарды приняли в залог имущества на 19,9 млрд грн

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В прошлом году количество зарегистрированных ломбардов сократилось на 56 – до 359. Их активы снизились на 1,1% до 3,72 млрд грн. Собственный капитал вырос на 13,3% до 1,87 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Нацкомфинуслуг.
Сумма кредитов под залог, выданных в прошлом году ломбардами, составила 16,4 млрд грн (столько же было в 2017 году), а стоимость имущества, принятого в залог – 19,9 млрд грн (в 2017 году – 44,5 млрд грн).
Сумма погашенных кредитов – 16,1 млрд грн (из них за счет залогового имущества – 1,7 млрд грн). Сумма начисленных процентов – 2,9 млрд грн.
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Количество предоставленных кредитов – 11,8 млн. Средний размер займа – 1 400 грн. Средневзвешенная годовая процентная ставка – 213% годовых (за 2017 год – 189,3%).
Наибольшую долю составляли кредиты, предоставленные под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (75,6%).
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