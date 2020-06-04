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Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры государства, в результате которой по предварительной оценке государство недополучило более 30 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
“При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под оперативным сопровождением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями, которые обслуживают дорожную инфраструктуру государства (ч. 3 ст. 212 УК Украины)”, – говорится в сообщении.
Так, во время расследования установлено, что в ходе выполнения работ по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, должностными лицами подрядных организаций, с целью уклонения от уплаты налогов, без фактического выполнения работ, перечислялись государственные средства в адрес субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц.
“В дальнейшем с целью конвертирования деньги переводились в наличные. Таким образом, по предварительной оценке государство недополучило свыше 30 млн грн”, – отмечается в сообщении.
Также по результатам проведенных санкционированных обысков офисных помещений предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, и индивидуальных банковских сейфов изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати отечественных и иностранных компаний, с помощью которых конвертировались бюджетные средства, а также наличные средства в сумме более 17 млн грн, происхождение которых официально не подтверждено.
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