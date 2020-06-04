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Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры

Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры

Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при ремонте дорожной инфраструктуры государства, в результате которой по предварительной оценке государство недополучило более 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

“При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под оперативным сопровождением СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями, которые обслуживают дорожную инфраструктуру государства (ч. 3 ст. 212 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

Так, во время расследования установлено, что в ходе выполнения работ по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, должностными лицами подрядных организаций, с целью уклонения от уплаты налогов, без фактического выполнения работ, перечислялись государственные средства в адрес субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц.

“В дальнейшем с целью конвертирования деньги переводились в наличные. Таким образом, по предварительной оценке государство недополучило свыше 30 млн грн”, – отмечается в сообщении.

Также по результатам проведенных санкционированных обысков офисных помещений предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, и индивидуальных банковских сейфов изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати отечественных и иностранных компаний, с помощью которых конвертировались бюджетные средства, а также наличные средства в сумме более 17 млн грн, происхождение которых официально не подтверждено.

По материалам УНН
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