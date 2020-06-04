Международные резервы Украины в мае уменьшились на 1,3% - НБУ

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По состоянию на 1 июня 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 371,8 млн долларов (в эквиваленте), в мае они сократились на 1,3%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“В мае они уменьшились на 1,3%, однако остаются на уровне, близком к показателям начала года. Снижение резервов в течение прошлого месяца связано в первую очередь с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу”, – говорится в сообщении.
Среди факторов, которые определяли динамику резервов в течение месяца, в регуляторе назвали:
“Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка”, – добавили в НБУ.
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