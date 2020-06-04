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Международные резервы Украины в мае уменьшились на 1,3% - НБУ

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 1,3% - НБУ

По состоянию на 1 июня 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 371,8 млн долларов (в эквиваленте), в мае они сократились на 1,3%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В мае они уменьшились на 1,3%, однако остаются на уровне, близком к показателям начала года. Снижение резервов в течение прошлого месяца связано в первую очередь с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу”, – говорится в сообщении.

Среди факторов, которые определяли динамику резервов в течение месяца, в регуляторе назвали:

  • операции правительства по управлению госдолгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в целом было направлено 1476,1 млн долл. Из этой суммы 1009,2 млн долл. уплачено по ОВГЗ, 337,7 млн долл. – по ОВГЗ, номинированным в валюте, 60 млн долл. – по обязательствам перед МВФ, остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами;
  • операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В общем в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долл. Интервенции по продаже валюты не проводились;
  • переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка”, – добавили в НБУ.

По материалам Finance.UA
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