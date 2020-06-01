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Huawei представила в Украине новый флагманский планшет по цене 18 тыс. грн

Huawei представила в Украине новый флагманский планшет по цене 18 тыс. грн

Компания Huawei объявила о грядущем старте продаж в Украине флагманского планшета Huawei MatePad Pro с поддержкой стилуса и связи LTE.

Планшет Huawei MatePad Pro оснащён 10,8-дюймовым IPS LCD дисплеем с закруглёнными углами и сквозным отверстием для фронтальной камеры. В устройстве используется панель с разрешением Quad HD+ (2560×1600 точек, соотношение сторон 16:10) и охватом цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость составляет 540 нит, а контрастность – 1500:1. Боковые рамки вокруг экрана имеют толщину 4,9 мм, а соотношение площади дисплея к поверхности лицевой панели достигает 90%. Поддерживается возможность использования стилуса M-Pencil, и при этом распознаётся 4096 уровней силы нажатия и угол наклона. Стилус заряжается беспроводным способом, когда он крепится к устройству.

MatePad Pro

Планшет Huawei MatePad Pro оснащён процессором Kirin 990 с частотой до 2,86 ГГц и GPU Mali-G76. Также устройство содержит двухканальную оперативную память LPDDR4X объёмом до 8 ГБ и встроенную флэш-память ёмкостью до 512 ГБ. Однако пока что в продажу в Украине поступит только версия в конфигурации 6 ГБ ОЗУ + накопитель ёмкостью 128 ГБ. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 7250 мАч, поддерживается быстрая зарядка Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт, но комплектный блок питания обладает мощностью лишь 20 Вт. Корпус устройства изготовлен из магниевого сплава.

По материалам ITC.ua
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