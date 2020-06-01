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Свежее обновление Windows 10 "не дружит" с накопителями Intel Optane

Свежее обновление Windows 10 "не дружит" с накопителями Intel Optane

Вышедшее в конце мая крупное полугодовое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) оказалось отнюдь не беспроблемным — Microsoft открыто признала проблемы с апдейтом, заблокировав его установку на множестве устройств. Но, похоже, есть и другие проблемы, которые разработчики пока официально не признали, и они наблюдаются среди владельцев компьютеров с твердотельными накопителями Intel Optane.

Как сообщает Windows Latest, некоторые пользователи сообщают о проблемах несовместимости Intel Optane и актуальной версии Windows 10 (2004). Жалобы можно найти на форуме Intel, соцсети Twitter и стандартном приложении для отзывов Feedback Hub.

Microsoft, как было сказано выше, проблему не признает — она отсутствует в официальном списке известных ошибок. Тем не менее, похоже, что на некоторые модули Intel Optane Memory для настольных компьютеров и ноутбуков все же распространяется действие механизма, который предотвращает автоматическую установку Windows 10 May 2020 Update. Но если воспользоваться фирменной утилитой Media Creation Tool для ручной установки, то можно нарваться на неприятности.

Проблема связана с файлом Optane Memory Pinning — обновление его удаляет. В результате система не прекращает попыток запустить программу с недостающими файлами .dll. Можно попытаться удалить Intel Optane Pinning Explorer Extensions, отключить Intel Optane и перезагрузить ПК, после чего активировать Intel Optane и еще раз перезагрузить ПК. Если ошибка останется, то единственный вариант — удалить проблемное обновление Windows 10 May 2020 Update и подождать официальных исправлений от Micorosoft.

По материалам ITC.ua
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