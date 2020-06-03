Последствия карантина: когда МФО вернутся на докризисные позиции

Украинские микрофинансовые организации (МФО) вернутся на докризисные позиции не ранее, чем через 1,5-2 года. Это касается и качества клиентов, которые пользуются услугами быстрых займов.

Так считает директор ШвидкоГроші Александр Холод.

По его словам, за время карантина количество просроченных кредитов выросло на 50%. Чтобы вернуться на уровень февраля, нужно не менее полугода, а чтобы полностью восстановиться – 1,5 – 2 года.

Чтобы избежать накопления долгов, некоторые МФО на период карантина остановили кредитование. Некоторые работали, но потерпели большие убытки и сейчас думают, что делать с просроченными долгами.

Эта ситуация привела к возникновению очень опасной социальной тенденции. После «кредитных каникул», которые отменяли штрафы за просрочку и пеню, у части клиентов появилась привычка – не платить вовремя.

«Такое явление приводит к кризису доверия и нарушению основ экономических отношений, – подчеркивает Александр Холод. – Сложившаяся ситуация четко делит заемщиков на 2 группы – тех, кто стал чаще позволять себе просрочку, и тех, кто, не смотря на обстоятельства, все равно считает своим долгом вовремя вернуть одолженное».

В целом за последние месяцы изменился не только рынок, но и целевые нужды клиентов. Конечно же, они сократили потребление из-за неопределенности ситуации. Клиенты МФО сейчас чаще берут в долг «до зарплаты» на личные нужды и продукты, а некоторые совмещают карантин с кредитом и делают ремонт.