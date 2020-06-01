Из аэропорта "Борисполь" 5 июня отправятся два внутренних рейса

Из Международного аэропорта “Борисполь” в день возобновления внутреннего авиасообщения 5 июня отправятся два внутренних рейса.

Об этом говорится в пресс-релизе аэропорта “Борисполь”.

“Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал допускаться не будут”, – говорится в сообщении.

На сегодня запланировано 2 авиарейса:

Киев – Днепр, Wind Rose — 7W105;

Киев – Одесса, Международные авиалинии Украины — PS1053.

Как отмечается, на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг.

Напомним, 3 июня Кабинет Министров принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украину с 5 июня и международного авиасообщения – с 15 июня.

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