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Panasonic выпускает в Европе свои первые беспроводные наушники

Panasonic выпускает в Европе свои первые беспроводные наушники

Сегодня первые беспроводные наушники Panasonic поступили в продажу в Европе. Модель RZ-S500W предлагает шумоподавление, а RZ-S300W – размер и комфорт.

Модель RZ-S500W оснащается гибридной системой активного шумоподавления, основанную на комбинации шумоподавления с положительной обратной и обычной обратной связью, а также цифровой и аналоговой обработкой сигналов.

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Функция шумоподавления с положительной обратной связью анализирует шумы, возникающие за пределами наушников, эффективно их маскируя. Система обратной связи обнаруживает шум, возникающий внутри ушной раковины, и применяет обработку аналогового сигнала.


Фото: itsider

RZ-S300W не имеет технологии шумоподавления. Вместо этого ключевой особенностью новинки является размер – размер наушников составляет около 17 мм в диаметре.


Фото: itsider

Каждый вкладыш индивидуально подключается к устройству, что должно улучшить качество звука по сравнению со старыми беспроводными наушниками. Приложение Panasonic Audio Connect позволит пользователям менять режимы звука и настраивать дополнительные параметры, включая голосового помощника. Обе пары наушников совместимы с Siri и Google Assistant, и поддержка Alexa будет добавлена ​​в будущем обновлении.

RZ-S500W стоит $199, а RZ-S300W – $129.

По материалам ITsider.
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