Facebook запускает инструмент для более легкого удаления старых публикаций

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Социальная сеть Facebook запускает новую функцию под названием Manage Activity, которая позволяет пользователям проще удалять свои старые публикации. Её можно использовать для удаления отдельных сообщений или же глобальной чисти большого количества публикаций. Как отмечают в Facebook, пользователям будут доступны функции фильтрации, чтобы помочь находить сообщения с конкретными людьми или в определённом интервале времени. Эта функция сначала появится в мобильных приложениях Facebook.
Согласно заявлению Facebook, новая функция предназначена «для того, чтобы вам было проще управлять своим присутствием на Facebook, чтобы более точно отражать, кто вы есть сегодня». В качестве примера приводятся ситуации, когда кто-то хочет удалить старые публикации, связанные с предыдущими отношениями или началом своей трудовой карьеры после учебного заведения. Также кто-то может захотеть удалить свои старые публикации, которые теперь могут восприниматься как оскорбительные.
Существует несколько вариантов удаления сообщения из ленты. Старую публикацию можно отправить в корзину. В таком случае она будет немедленно удален из публичного просмотра, но окончательно исчезнет только через 30 дней (хотя вручную публикацию можно удалить и раньше). Кроме того, запись можно заархивировать. После этого она перестанет быть общедоступной, но её можно будет просматривать в частном порядке.
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