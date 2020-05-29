Нефть Brent упала в цене ниже 40 долл. за баррель

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 39,21 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,46%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,56 доллара за баррель, потеряв 1,96%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил “черный понедельник” – крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен – на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.
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