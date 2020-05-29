День финансов, 3 июня: 10 грн монетой, трансформация «5-7-9%», е-трудовые

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Среда, 3 июня. Про деньги, кредиты и штрафы.
Новая монета в обороте. Нацбанк ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в оборот свыше 5 млн 10-гривневых монет. В результате естественного износа 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами. Как отмечает регулятор, благодаря своим увеличенным габаритным размерам новая обиходная монета существенно отличается от новых обиходных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
Послабление карантина с 5 июня. Кабинет министров с 5 июня ослабляет карантинные ограничения. В кафе и ресторанах будут впускать посетителей в помещение, лицам старше 60 лет отменили обязательную самоизоляцию, можно будет проводить религиозные мероприятия в помещении, но не более 1 человека на 1 кв. м. Кроме того, с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.
✈️ Отметим, что в МАУ с 1 июня решили поменять тарифный концепт.
Гарантированный минимальный доход. Правительство Украины планирует создать целевую программу Гарантированного минимального дохода. Новая программа предполагает объединение некоторых существующих социальных выплат и их увеличение для безработных и пенсионеров. Также Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения их адресности.
«5-7-9%» фактически под «0%». Ставки по кредитной программе «5-7-9%» фактически снизились для заемщиков до 0%. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, программа дает возможность малому и микробизнесу рефинансировать свои существующие кредиты. Уже в 9 банках подписаны соглашения под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на 1 год. Поэтому Кабмин предлагает ВР поддержать программу «Новые деньги», что поможет рассматривать возможность выдачи малому, среднему и микробизнесу кредитов под низкие проценты.
Е-трудовые и автоматическое начисление пенсий. Кабмин предлагает парламенту законопроект, который позволит вести учет трудовой деятельности работника в электронной форме. В Кабмине также планируют назначать пенсию автоматически через электронные кабинеты на портале административных услуг ПФ, и упростить доступ к информации о трудовом стаже.
Для пешеходов-нарушителей повысят штрафы. Рада сегодня приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за переход по проезжей части в неустановленных местах придется заплатить 255 грн вместо 51 грн. За нарушение, которое привело к аварии, штраф составит 680 гривен – или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. Также МВД запустило приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД.
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