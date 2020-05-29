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Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине

Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине

В Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями ведущих учреждений высшего образования Украины, сообщает пресс-служба Президента.

«Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием», – заявил Президент.

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Владимир Зеленский напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?» – обратился Президент к участникам встречи.

Председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что задача Комитета по вопросам образования, науки и инноваций и парламента в целом – создать законодательные условия для развития системы высшего образования и его дальнейшей эволюции. Сейчас Верховная Рада уже сделала отдельные шаги по изменениям в системе финансирования университетов, которые будут стимулировать улучшение качества.

Теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

«Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы – это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству», – отметил Сергей Бабак.

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По материалам Finance.UA
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