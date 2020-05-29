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Нарушений меньше на 40%: как проходит второй день работы видеофиксации на дорогах

Нарушений меньше на 40%: как проходит второй день работы видеофиксации на дорогах

Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17 477 случаев превышения скоростного режима.

А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало 10 469 или на 40 % меньше.

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“Это означает, что вероятность совершения ДТП, связанного с нарушением водителем скоростного режима, также снизилась. И это наш общий успех!” – подытожил Геращенко.

Справка Finance.ua:

  • 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • Водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».
  • Напомним, камеры видеофиксации установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

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По материалам Finance.UA
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