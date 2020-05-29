Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов откладывается

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Ощадбанк должен стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года, однако вхождение откладывается.
Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
«Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов снова откладывается. Мы не успеваем внести изменения в соответствующий закон. Планировалось, что мы подадим их в рамках банковского законопроекта (№ 2571-д. – Ред.), но в итоге решили оставить в этом законе только то, что является prior action для МВФ», – пояснила Екатерина Рожкова.
По ее словам, новый законопроект, который касается гарантий по вкладам в Ощадбанке, уже подготовлен, но до 1 июля необходимые изменения будет сложно принять.
“Хотя и Ощадбанк, и ФГВФЛ, и Минфин провели всю подготовительную работу”, – сказала она.
Уже подготовлен график платежей для вступления госбанка в Фонд.
“В Ощадбанке очень много вкладчиков, поэтому если платеж будет одноразовым, он негативно отразится на финансовом результате. У банка будет переходный период, который всех устраивает. График платежей уже составлен, но с учетом карантина, потенциального ухудшения качества кредитного портфеля и снижения банковской маржи его надо будет пересмотреть», – сказала она.
Несмотря на поэтапную уплату вступительного взноса, Ощадбанк после первого же платежа станет участником Фонда гарантирования.
«Но гарантии Фонда будут распространяться только на вклады, размещенные после даты этого платежа. А если банк остается государственным, то все остальные вклады будут гарантироваться государством по нынешней схеме. И поскольку все депозиты имеют сроки, после окончания которых они будут переоформляться, постепенно все вклады физических лиц перейдут под гарантию ФГВФЛ», – рассказала Екатерина Рожкова.
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