Когда IKEA возобновит работу онлайн-магазина в Украине

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Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно к 8 июня. Сейчас компания решает технические проблемы.
Об этом в комментарии The Page сообщили в «IKEA Украина».
“Сейчас покупки осуществить нельзя. В том числе в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает – в течение недели”, — сообщили в компании.
То есть примерно до 8 июня будет восстановлена возможность делать заказы и доставки товаров для клиентов.
Напомним, 25 мая компания IKEA решила временно остановить возможность делать новые заказы в украинском интернет-магазине. Причиной такого решения стало намерение улучшить предоставление услуг магазином и способствовать большему удовлетворению спроса потребителей.
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