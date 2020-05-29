Когда IKEA возобновит работу онлайн-магазина в Украине

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно к 8 июня. Сейчас компания решает технические проблемы.

Об этом в комментарии The Page сообщили в «IKEA Украина».

“Сейчас покупки осуществить нельзя. В том числе в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает – в течение недели”, — сообщили в компании.

То есть примерно до 8 июня будет восстановлена возможность делать заказы и доставки товаров для клиентов.

Напомним, 25 мая компания IKEA решила временно остановить возможность делать новые заказы в украинском интернет-магазине. Причиной такого решения стало намерение улучшить предоставление услуг магазином и способствовать большему удовлетворению спроса потребителей.

Справка Finance.ua:

14 мая IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазин

Как ранее сообщали в пресс-службе компании, конечные цены на товары, предложенные на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены следующими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валюты, транспортными затратами, текущими рыночными условиями и прочим.

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