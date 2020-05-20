Украина готовится снять запрет на въезд иностранцев, - Кулеба

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Украинское правительство готовится снять запрет на въезд иностранцев, введенный из-за карантина. Это позволит возобновить свободное движение на государственной границе.
Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, правительство Украины уже постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
“И мы возобновляем работу приграничных пунктов. Второй вопрос, который должен быть решен, – это изменение правил въезда иностранцев на территорию Украины. Этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы настроены либерализовать этот порядок… Это позволит нам возобновить свободное движение”, – добавил Кулеба.
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