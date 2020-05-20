В Киеве во время карантина существенно сократились продажи бензина на АЗС

В апреле через сеть АЗС в столице розничная продажа бензина составила 10,9 тыс. тонн, и уменьшилась по сравнению с мартом на 23,8%. Об этом информирует главное управление статистики в Киеве в пресс-бюлетне за январь-апрель 2020 года.

“В апреле 2020 года через сеть АЗС по Киеву розничная продажа (отпуск) населению моторного бензина составила 10,9 тыс. тонн, и уменьшилась по сравнению с мартом 2020 года на 23,8%, розничная продажа газойлей (дизельного топлива) составила 6,4 тыс. тонн, что соответственно на 24,9% меньше. Кроме того, было реализовано (отпущено) пропана и бутана сжиженных 7,1 тыс. тонн (на 24,6% меньше, чем в марте 2020 года)”, – говорится в бюллетене.

Отмечается, что на конец апреля на автозаправочных станциях Киева насчитывалось моторного бензина 7,6 тыс. тонн, дизельного топлива – 3,7 тыс. тонн, пропана и сжиженного бутана – 0,8 тыс. тонн.

“В целом в апреле 2020 года светлых нефтепродуктов и газа для автомобилей было продано (отпущено) населению на 641,7 млн грн, в том числе бензина моторного – на 350,3 млн грн, газойлей (топлива дизельного) – на 174,0 млн грн”, – отметили в управлении.