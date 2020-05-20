0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

В Раде планируют создать IT-инструмент мониторинга законопроектов

В Раде планируют создать IT-инструмент мониторинга законопроектов

В Верховной Раде планируют разработать и ввести IT-инструмент для мониторинга выполнения плана законопроектной работы.

Соответствующую рекомендацию дал первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук при обсуждении касательно основных подходов к планированию и мониторингу законопроектной деятельности ВР, сообщает информационное управление ВР.

«Руслан Стефанчук рекомендовал организовать работу в Аппарате Верховной Рады Украины по разработке требований, видению ИТ-инструмента мониторинга выполнения Плана законопроектной работы и отслеживанию прохождения каждым законопроектом всех стадий законодательного процесса», – говорится в сообщении.

В то же время Стефанчук сообщил, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления, которым планируется утвердить план законопроектных работ.

«Но нужно четко сформулировать правила дальнейшего формирования законопроектной деятельности не только Верховной Рады Украины, но и всех субъектов законодательной инициативы и отразить их в соответствующих решениях Верховной Рады Украины», – подчеркнул он.

По результатам обсуждения первый вице-спикер рекомендовал соответствующим комитетам совместно с Главным юридическим управлением Аппарата ВР и Офисом парламентской реформы разработать проект порядка формирования и мониторинга плана законопроектной работы, а также в случае необходимости – предложения относительно соответствующих изменений в Регламент по совершенствованию процесса планирования законопроектной работы.

Ранее Стефанчук сообщал, что ВР планирует после возобновления работы в обычном режиме одобрить план законопроектных работ на 2020 год.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.