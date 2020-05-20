В Раде планируют создать IT-инструмент мониторинга законопроектов

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В Верховной Раде планируют разработать и ввести IT-инструмент для мониторинга выполнения плана законопроектной работы.
Соответствующую рекомендацию дал первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук при обсуждении касательно основных подходов к планированию и мониторингу законопроектной деятельности ВР, сообщает информационное управление ВР.
«Руслан Стефанчук рекомендовал организовать работу в Аппарате Верховной Рады Украины по разработке требований, видению ИТ-инструмента мониторинга выполнения Плана законопроектной работы и отслеживанию прохождения каждым законопроектом всех стадий законодательного процесса», – говорится в сообщении.
В то же время Стефанчук сообщил, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления, которым планируется утвердить план законопроектных работ.
«Но нужно четко сформулировать правила дальнейшего формирования законопроектной деятельности не только Верховной Рады Украины, но и всех субъектов законодательной инициативы и отразить их в соответствующих решениях Верховной Рады Украины», – подчеркнул он.
По результатам обсуждения первый вице-спикер рекомендовал соответствующим комитетам совместно с Главным юридическим управлением Аппарата ВР и Офисом парламентской реформы разработать проект порядка формирования и мониторинга плана законопроектной работы, а также в случае необходимости – предложения относительно соответствующих изменений в Регламент по совершенствованию процесса планирования законопроектной работы.
Ранее Стефанчук сообщал, что ВР планирует после возобновления работы в обычном режиме одобрить план законопроектных работ на 2020 год.
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