В Раде планируют создать IT-инструмент мониторинга законопроектов

В Верховной Раде планируют разработать и ввести IT-инструмент для мониторинга выполнения плана законопроектной работы.

Соответствующую рекомендацию дал первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук при обсуждении касательно основных подходов к планированию и мониторингу законопроектной деятельности ВР, сообщает информационное управление ВР.

«Руслан Стефанчук рекомендовал организовать работу в Аппарате Верховной Рады Украины по разработке требований, видению ИТ-инструмента мониторинга выполнения Плана законопроектной работы и отслеживанию прохождения каждым законопроектом всех стадий законодательного процесса», – говорится в сообщении.

В то же время Стефанчук сообщил, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления, которым планируется утвердить план законопроектных работ.

«Но нужно четко сформулировать правила дальнейшего формирования законопроектной деятельности не только Верховной Рады Украины, но и всех субъектов законодательной инициативы и отразить их в соответствующих решениях Верховной Рады Украины», – подчеркнул он.

По результатам обсуждения первый вице-спикер рекомендовал соответствующим комитетам совместно с Главным юридическим управлением Аппарата ВР и Офисом парламентской реформы разработать проект порядка формирования и мониторинга плана законопроектной работы, а также в случае необходимости – предложения относительно соответствующих изменений в Регламент по совершенствованию процесса планирования законопроектной работы.

Ранее Стефанчук сообщал, что ВР планирует после возобновления работы в обычном режиме одобрить план законопроектных работ на 2020 год.