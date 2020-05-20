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ВВП Украины в этом году сократится на 7% из-за пандемии - прогноз экономистов

ВВП Украины в этом году сократится на 7% из-за пандемии - прогноз экономистов

ВВП Украины из-за пандемии коронавируса сократится на 7% в 2020 году.

Такой прогноз озвучили участники онлайн-круглого стола в Укринформе «Экономическое влияние пандемии COVID-19 на Украину» по результатам исследования Института экономических исследований и политических консультаций, проведенного в сотрудничестве с Немецкой экономической командой (GET).

«Нами было разработано три базовых сценария влияния коронавируса: оптимистический – с падением экономики на 6%, базовый – 7% и пессимистический – 11%. Несмотря на своевременное снятие карантина, наш прогноз движется ближе к оптимистическому сценарию падения», – отметил Виталий Кравчук, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций.

По его словам, самый большой ущерб понесли отрасли транспортных перевозок, розничной торговли и промышленности, тогда как деятельность сельского хозяйства пострадала меньше всего.

Председатель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул обратил внимание на то, что малый и средний бизнес является основой государственной экономики. А в условиях, когда некоторые предприниматели прекратили деятельность, принятие определенных законопроектов может негативно сказаться на возобновлении их работы и на экономике Украины в целом.

«Среди прочего речь идет о законопроекте №2813, который предлагает полный запрет выкладки табачной продукции и введение «стандартной пачки», что может реально привести к росту контрафактной продукции и усложнению работы торговли. Кроме этого, проектом закона запрещается продажа табачных изделий лицам и лицами до 21 лет (вместо 18), что означает: трудоустройство людей этого возраста для реализации продукции в точках продаж будет невозможно», – обратил внимание Ганул.

По материалам УКРИНФОРМ
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