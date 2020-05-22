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Россия собирается строить "Северный поток-2", несмотря на санкции США

Россия собирается строить "Северный поток-2", несмотря на санкции США

В России заявили, что новые штрафные санкции США не заставят Кремль остановить строительство “Северного потока-2”. Однако, отметили в Москве, отношение к ограничениям у них – крайне негативное.

Соответствующее заявление обнародовал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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“Относительно “Северного потока-2” планы не менялись. Наше отношение к любым санкционным действиям хорошо понятно – оно крайне негативное. Мы считаем, что подобные стремления являются ничем иным, как проявлением нечестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву”, – отметил Песков.

Напомним, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл сообщил, что США готовит новые санкции в отношении строительства “Северного потока-2”.

По материалам Европейская правда
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