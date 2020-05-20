В МЭРТ рассказали, будут ли скачки цен на продукты питания

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В Украине ожидаются сезонные колебания цен на продукты питания, но глобальных изменений не предвидится.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко в эфире телеканала «Украина 24».
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«Мы являемся аграрной страной, у нас достаточно много пищевых продуктов, мы даже имеем возможность их экспортировать, поэтому скачков цен, кроме сезонных, не будет», – подчеркнул чиновник.
Также он добавил, что, согласно нашему законодательству, есть несколько способов государственного регулирования цен.
«Их около семи, один из них – это декларирование цен, это наиболее мягкий способ. Правительство не имело большого желания вмешиваться в рыночные отношения и контролировать эти цены, но за него решил парламент, приняв соответствующий закон, где обязал правительство ввести государственное регулирование. Правительство выбрало наиболее мягкий способ, понимая, что более жесткий будет способствовать появлению дефицита товаров на рынке», –отметил Глущенко.
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