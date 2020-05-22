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Ахметов, Пинчук и Порошенко: Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг самых богатых украинцев

Ахметов, Пинчук и Порошенко: Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг самых богатых украинцев

Журнал Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг 100 самых богатых бизнесменов страны.

Полный рейтинг пока не опубликовали, поскольку подписчики журнала еще не получили первый номер, а на сайте издания можно лишь оформить подписку.

Российский Forbes на основе материалов украинского журнала опубликовал 15 самых богатых украинских бизнесменов.

На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 млрд долларов. В издании отмечают, что по сравнению с пиковым 2013 годом состояние Ахметова сократилось почти в 6 раз.

На втором месте оказался владелец «Интерпайп» Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларами.

На третьем месте — пятый президент Петр Порошенко так же с 1,4 млрд долларами. В 2014 году Forbes оценивал его состояние в 1,3 млрд долларов. Следующие 5 лет американская версия издания не включала Порошенко в перечень миллиардеров.

К украинским бизнесменам, которые имеют состояние не меньше, чем миллиард долларов, также причислены:

  • владельцы «Эпицентра» Александр и Галина Гереги — 1,3 млрд долларов,
  • один из совладельцев группы «Приват» Геннадий Боголюбов — 1,2 млрд долларов,
  • основатель «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк — 1,1 млрд долларов,
  • собственник компании Ferrexpo Константин Жеваго — 1,1 млрд долларов,
  • совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский — 1 млрд долларов.

Народный депутат Вадим Новинский едва не дотянул до миллиардеров. У него 810 млн долларов и он занял 9 место в рейтинге.

В рейтинг также попали бизнесмены из сферы IT. В частности основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец (560 млн долларов), основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко (250 млн долларов), Максим Литвин (250 млн долларов) и Дмитрий Лидер (250 млн долларов).

Также в рейтинг вошли Дмитрий Фирташ с 370 миллионами долларов и глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом водки «Хортица», Евгений Черняк с 295 миллионами долларов.

По материалам hromadske.tv
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