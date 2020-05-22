Ахметов, Пинчук и Порошенко: Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг самых богатых украинцев

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Журнал Forbes Украина впервые после перезапуска составил рейтинг 100 самых богатых бизнесменов страны.
Полный рейтинг пока не опубликовали, поскольку подписчики журнала еще не получили первый номер, а на сайте издания можно лишь оформить подписку.
Российский Forbes на основе материалов украинского журнала опубликовал 15 самых богатых украинских бизнесменов.
На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 2,8 млрд долларов. В издании отмечают, что по сравнению с пиковым 2013 годом состояние Ахметова сократилось почти в 6 раз.
На втором месте оказался владелец «Интерпайп» Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларами.
На третьем месте — пятый президент Петр Порошенко так же с 1,4 млрд долларами. В 2014 году Forbes оценивал его состояние в 1,3 млрд долларов. Следующие 5 лет американская версия издания не включала Порошенко в перечень миллиардеров.
К украинским бизнесменам, которые имеют состояние не меньше, чем миллиард долларов, также причислены:
Народный депутат Вадим Новинский едва не дотянул до миллиардеров. У него 810 млн долларов и он занял 9 место в рейтинге.
В рейтинг также попали бизнесмены из сферы IT. В частности основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец (560 млн долларов), основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко (250 млн долларов), Максим Литвин (250 млн долларов) и Дмитрий Лидер (250 млн долларов).
Также в рейтинг вошли Дмитрий Фирташ с 370 миллионами долларов и глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом водки «Хортица», Евгений Черняк с 295 миллионами долларов.
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