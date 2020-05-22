Минфин сообщил о первом кредите на условиях частичных кредитных гарантий

Укргазбанк в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдал первый кредит на условиях частичных кредитных гарантий фермерскому хозяйству из Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Укргазбанк выдал первый кредит в рамках «Доступные кредиты 5-7-9%» на условиях частичных кредитных гарантий. Заем в размере 1,5 миллиона гривен на 5 лет получило фермерское хозяйство «Таврическая ягода» (село Приморское Васильевского района Запорожской области), основанное в 2018 году”, – говорится в сообщении.

За счет кредитных средств был заказан проект для подключения к системе водоснабжения села Приморское, приобретено необходимое оборудование, осуществлен монтаж, получено разрешение на специальное водопользование. Общий объем инвестиций составил около 3 млн грн.

Основное направление хозяйственной деятельности ФХ «Таврическая ягода» – интенсивное садоводство и выращивание ягодных культур с целью дальнейшего хранения, переработки и реализации на местном и иностранных рынках. Поэтому вопрос обеспечения водой является одним из ключевых для развития хозяйства и максимизации его дохода.

«Благодаря инструменту частичных кредитных гарантий мы, фактически, разблокировали и доступное кредитование для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о тех, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности. Однако, как показывает пример ФХ «Таврическая ягода», этим инструментом могут воспользоваться и уже существующие предприятия, которые имеют хозяйственную историю, но нуждаются в поддержке государства», – говорит исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.