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Петрашко объяснил, что прежде всего нужно для восстановления экономики после карантина

Петрашко объяснил, что прежде всего нужно для восстановления экономики после карантина

План восстановления экономики после пандемии COVID-19 предусматривает улучшение доступа компаний к финансам, снижение налогового и административного давления.

Об этом во время заседания правительства сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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“Меры стимулирования экономики сгруппированы по крупным категориям: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, транспорт, информационные технологии, сфера услуг. Среди ключевых тезисов – улучшение доступа к финансам, снижение налогового и административного давления, уменьшение затрат на сырье и электроэнергию, обеспечение бесперебойного сбыта продукции для сельского хозяйства через налаживание каналов дистрибуции, улучшение осведомленности производителей и продвижение экспорта”, – отметил Петрашко.

В частности, в энергетике планируется увеличение прозрачности рынков через устойчивый переход к рыночным отношениям, содействие энергонезависимости за счет наращивания внутреннего производства и добычи энергоресурсов.

В транспорте и инфраструктуре ожидается продолжение реформ железной дороги, запуск речных перевозок.

В информационно-коммуникационной отрасли предусматривается установление благоприятной налоговой политики для построения цифровой экономики.

Сферу услуг планируется усовершенствовать посредством расширения доступа к рынкам за счет публичных закупок, помощи бизнесу в адаптации к новым стандартам.

По материалам УКРИНФОРМ
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