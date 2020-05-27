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Как менялись цены на электроэнергию в Европе за последние 5 лет (инфографика)

Как менялись цены на электроэнергию в Европе за последние 5 лет (инфографика)

Портал kosatka провел анализ цены на электрическую энергию в некоторых странах ЕС и сравнил их с ценами в Украине за последние 5 лет.

Для анализа были выбраны 3 страны с самой высокой стоимостью и 3 страны-соседи и Украина в период с 2015 по 2019 год.

Самая высокая стоимость электроэнергии – в Нидерландах – почти 40 евроцентов за 1 кВт·ч. При потреблении, например, 200 кВт·ч в месяц (что довольно мало) – это 80 евро.

У Польше – такое электропотребление в среднем обходится в 26 евро.

Использованы данные по состоянию на 2 полугодие каждого года, при этом в некоторых странах в первом полугодии электроэнергия была дороже.

В Европе действует правило: чем больше потребляешь, тем меньше цена одного кВт·ч. Для сравнения, в 2019 году в Бельгии при потреблении до 1001 кВт·ч стоимость 1 кВт·ч – 0,36 евро, а для потребителей от 2500 до 5000 кВт·ч – 0,19 евро. В Украине же действует правило льготных первых 100 кВт·ч.

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Отмечается, что с учетом пандемии динамика, возможно, изменится. Это будет понятно по итогу 2020 года. Но по состоянию на 2019 уровень цен в Европе достаточно красноречив.

Справка Finance.ua:

Сейчас, согласно установленным тарифам НКРЭКУ, цена на электричество для населения такая:

  • при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт*ч в месяц, тариф составляет 90 копеек за 1 кВт*ч (с НДС);
  • объем, превышающий 100 кВт*ч, оплачивается по тарифу 1,68 грн за за 1 кВт*ч (с НДС).

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По материалам Finance.UA
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