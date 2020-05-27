Как менялись цены на электроэнергию в Европе за последние 5 лет (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Портал kosatka провел анализ цены на электрическую энергию в некоторых странах ЕС и сравнил их с ценами в Украине за последние 5 лет.
Для анализа были выбраны 3 страны с самой высокой стоимостью и 3 страны-соседи и Украина в период с 2015 по 2019 год.
Самая высокая стоимость электроэнергии – в Нидерландах – почти 40 евроцентов за 1 кВт·ч. При потреблении, например, 200 кВт·ч в месяц (что довольно мало) – это 80 евро.
У Польше – такое электропотребление в среднем обходится в 26 евро.
Использованы данные по состоянию на 2 полугодие каждого года, при этом в некоторых странах в первом полугодии электроэнергия была дороже.
В Европе действует правило: чем больше потребляешь, тем меньше цена одного кВт·ч. Для сравнения, в 2019 году в Бельгии при потреблении до 1001 кВт·ч стоимость 1 кВт·ч – 0,36 евро, а для потребителей от 2500 до 5000 кВт·ч – 0,19 евро. В Украине же действует правило льготных первых 100 кВт·ч.
Читайте также: В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество
Отмечается, что с учетом пандемии динамика, возможно, изменится. Это будет понятно по итогу 2020 года. Но по состоянию на 2019 уровень цен в Европе достаточно красноречив.
Сейчас, согласно установленным тарифам НКРЭКУ, цена на электричество для населения такая:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна может укрепится до 21 за доллар - эксперт15 ч. назад - 34974 27
Субсидии в Украине: кто и сколько получает денег12 ч. назад - 960 4
Что делать, чтобы банк не блокировал переводы: советы от Гороховского (инфографика)8 ч. назад - 2585 2
Как правильно оформить другого водителя на машину12 ч. назад - 2208 2
Volkswagen официально представил новейшее кросс-купе Nivus (фото)17 ч. назад - 1608 2
Гривна может укрепится до 21 за доллар - эксперт15 ч. назад - 34974 27
Что делать, чтобы банк не блокировал переводы: советы от Гороховского (инфографика)8 ч. назад - 2585 2
Как правильно оформить другого водителя на машину12 ч. назад - 2208 2
Volkswagen официально представил новейшее кросс-купе Nivus (фото)17 ч. назад - 1608 2
Субсидии в Украине: кто и сколько получает денег12 ч. назад - 960 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)Вчера, 14:10 - 1451
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 709
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 709 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 908 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1602