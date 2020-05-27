Ninebot представил оригинальный электрокарт-трансформер (фото)

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Бренд Ninebot расширил ассортимент своей продукции, представив усовершенствованную модель трансформера под названием Gokart Pro. Эта модель представляет собой апгрейд предшественника, представленного год назад, улучшенный дизайн, дополнительные функции и долговечную сборку.
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Новинка оснащена фирменной рулевой рейкой и построена на базе прочной стальной рамы, которая выдерживает нагрузку до 100 килограммов. Сталь также поможет эффективно справляться с дорожными ударами на высоких скоростях. Бампер и боковые юбки выполнены из термопластичного каучука (TPE) с улучшенными характеристиками амортизации. Передняя часть автомобиля также оснащена светодиодной фарой, которая горит зеленым цветом и удобна для езды ночью. Рулевое колесо выполнено из мягкого полиуретана.
Фото: itsider
Безопасность владельца новинки также обеспечивает ремень безопасности и механизм выявления неисправностей, который автоматически останавливает микроавтомобиль в случае идентификации проблем, сообщая о них звуковой и визуальной сигнализацией. Автомобиль также имеет функцию защиты от перегрева и функцию защиты от остановки двигателя.
Фото: itsider
Двигатель Gokart Pro с пиковой мощностью 4800 Вт оснащен 4-канальным аккумуляторным блоком с воздушным охлаждением на 432 Вт-ч и способен обеспечить максимальную скорость разгона в 37 км/час. Новинка оснащена Bluetooth-модулем и четырьмя динамиками мощностью 8 Вт, что позволяет не только имитировать звуковые эффекты двигателя гоночного автомобиля, но и воспроизводить музыку. Высота рулевого колеса регулируется в 3 передачи. А длину тела можно отрегулировать в 4 передачи, что позволяет водить как взрослым, так и детям.
Фото: itsider
Предусмотрена поддержка мобильного приложения Segway Ninebot с функциями просмотра технической информации и выбора режима вождения, который представлен четырьмя вариантами: «безопасный» (8 км/ч), «новичок» (18 км/ч), «спорт» (28 км/ч) и «трек» (37 км/ч).
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