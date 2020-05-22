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Немчинов: Отходим от практики ежемесячных премий госслужащим

Немчинов: Отходим от практики ежемесячных премий госслужащим

В Украине отойдут от практики выплаты ежемесячных премий, а начислять их будут ежеквартально и ежегодно за достижение ключевых показателей эффективности.

Об этом сказал 27 мая министр КМУ Олег Немчинов во время брифинга в Кабмине.

“Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории “А”. По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад, и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и тому подобное. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного КРІ”, – сказал он.

Немчинов добавил, что такие КРІ будут определяться для каждого госслужащего.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Немчинов в Facebook также сообщал, что реформа предусматривает установление должностных окладов на основе классификации должностей, в соответствии с объективной ценностью каждой должности в соответствии с уровнем ответственности и нагрузки. Фиксированная часть заработной платы государственного служащего в объеме до 70%, по его словам, должна исключить субъективный фактор для установления надбавок в неограниченном размере. План мероприятий по реализации концепции предусматривает распространение этого документа на все государственные органы и его реализацию до 2022 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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