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Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями

Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями

Торгово-развлекательные центры и гостиницы в столице откроют в конце этой недели.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – будут открывать с субботы, 30 мая», – сообщил Виталий Кличко.

Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов.

Для гостиниц прописаны четкие требования:

  • температурный скрининг сотрудников и постояльцев;
  • масочный режим вне номеров;
  • разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения.

Рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и на обслуживание.

«Решение о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • С 25 мая правительство разрешило работу метрополитена.
  • Готовятся к открытию с 1 июня: детские сады и школы для 11 классов для проведения ВНО, заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов, гостиницы, однако рестораны при них должны быть закрыты, спортивные школы, спортивные комплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов, пляжи и зоны отдыха.

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По материалам Finance.UA
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