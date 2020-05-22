Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями

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Торгово-развлекательные центры и гостиницы в столице откроют в конце этой недели.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн пресс-конференции.
«Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – будут открывать с субботы, 30 мая», – сообщил Виталий Кличко.
Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов.
Для гостиниц прописаны четкие требования:
Рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и на обслуживание.
«Решение о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно», – подчеркнул Виталий Кличко.
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